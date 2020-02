Şal şıklığı İle tarzınızı yansıtın!

07.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:10

Minimal tasarımları ile şık giyinen kadınların adresi olan Qras, pamuk şal modelleri ile kadın giyiminin trendlerine yön veriyor. Tarzınızı yansıtan kombinlerinizi trendlerle bütünleştiren Qras, sade, özgür ve minimal tasarımları ile özel kombinlere imza atmanızı sağlıyor. İşte özgür kombinlerde oluşturmanızı yardım eden şal modelleri…

ÖZEL KOMBİNLER İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

Şıklığa ve zarifliğe önem veren bayanlara özgür seçeneler sunan Qras, özel şal modelleri ve farklı şal türleri ile özgün kombinler oluşturma fırsatı sunuyor. Pamuk şal modelleri ile tensel dokunuşlar yapan şallar, bej, beyaz, mavi, kırmızı ve siyah gibi çok sayıda renk seçeneği ile tarzınızı yansıtan kombinler oluşturmanızı sağlıyor.

Günlük rutinlerinizde vazgeçilmeziniz olacak olan şallar, her mevsime ve her ortama göre şal örnekleri sunuyor. Şal fiyatları ile özel seçeneklere sahip olduğunuz şal örnekleri 2020 yılında trendi yakalamanızı da sağlıyor. Bayan giyiminde olmazsa olmazlardan olan şal ve eşarp, özel kombinlerin anahtarı olurken şal örneği, şal renkleri, şal rengi, şal kumaşı, şal şekilleri ve şal türleri bulabileceğiniz Qras, şal modelleri ve fiyatları ile en doğru seçimi yapmanıza yardımcı oluyor.

2020'NİN ŞAL TRENDİ: TENSEL PAMUKLU ŞAL

Şal modeller örgü ve sade tasarımları ile farklı seçenekler sunarken 2020'de şal modasında tensel pamuk şal rüzgarı esecek. Şal bağlaması modelleri ile kıyafetinize uygun şekilde bağlayacağınız tensel pamuk şalların mavi, beyaz, bej mavi ve siyah gibi özel şal renkleri, kombinlerinizi kusursuz hale getirmenizi sağlayacak.

BİR ADIM ÖNDE OLUN!

İster sosyal hayatta ister iş ortamında bir adım önde olmanızı sağlayan şal modelleri şık ve işlevsel tarzı ile giyim konunda en büyük yardımcınız oluyor. Renk, tasarım ve kullanım özellikleri ile kombininizi işlevsel forma kavuşturan şal türleri, her mevsime ve her ortama göre seçenekleri ile her ortamda bir adım önde olmanızı sağlıyor.