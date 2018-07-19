Şal Şapik" Belediye Desteğiyle Yaşatılacak

EKREM PAYAN - Şırnak'ın kültüre mirası "şal şapik" kumaşının yaşatılması için, görevlendirme yapılan belediyelerce atölye açıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak ve Cizre belediyeleri, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen ve geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan "şal şapik" kumaşının gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

Geçmişte İdil, Silopi, Uludere ilçeleri ve çevre köylerinde dokunurken, zaman içerisinde hayvancılığın gerilemesine bağlı ham madde sıkıntısı ile bölgede üretimi azalan bu kumaşın yeniden üretimine başlanması için Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde iki atölye açıldı.

Yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen, daha önce yüzlerce insana ekmek kapısı olan ancak günümüz modasına uyarlanamadığı için zamanla unutulmaya yüz tutan kumaşın yeniden üretimi için Halk Eğitim merkezleri bünyesinde açılan atölyelerde, gençler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Gümüş: "Amacımız kendi tiftiğimizi üretmek"

Cizre Belediyesinin desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan şal şapik atölyesinde 20 kadın, 4 usta öğretici gözetiminde üretim yapıyor.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede şal şapik atölyesinin kurulmasında Valiliğin ve belediyenin büyük katkıları olduğunu belirtti.

Gümüş, 2 yıllık ARGE çalışmalarının ardından atölyeye ürün almaya başladıklarını ifade ederek, atölyede eğitim alan 20 kadının meslek öğrendiğini aktardı.

Bu kumaşın çok pahalı olduğunu, saf tiftik, keçi yününden yapıldığını dile getiren Gümüş, daha önce ham maddesinin Irak'tan getirildiğini söyledi.

Gümüş, "Amacımız kendi tiftiğimizi üretmektir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Bunu sağladığımızda 5 bin liraya mal olan şal-şapik kumaşının maliyetini yarı yarıya indirmiş olacağız." dedi.

12 metrelik bir kumaş yaklaşık 10 günde hazırlanıyor

Atölye eğitmenlerinden Mustafa Arslan, kursiyerlerin tümünün kadınlardan oluştuğunu dile getirerek, kadınların hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını aktardı.

Kumaşın geleneksel yapısını bozmadan gelen talep doğrultusunda üretim yaptıklarını ifade eden Arslan, 12 metrelik bir kumaşın yaklaşık 10 günde hazırlandığını dile getirdi.

Arslan, "İşimiz çok zor ve devlet desteği istiyor. Belediyemize bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bu desteği aldığımız sürece bu yöresel mirasımız devam edecek ve gelecek nesillere kazandırılacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Halise Batar, çok dikkat isteyen bu alanda çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Atölyede öğrendiği bu meslek doğrultusunda ilerde atölye açabileceğini aktaran Batar, "Atölyede çalışarak hem evime desteğim oluyor hem de meslek öğreniyorum. Burada tarihimizi yaşatmak adına çalışıyor olmamız bize ayrıca şevk veriyor." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta Külliye Camisi'nin altında yapılıyor

Şırnak'ta da Külliye Camisi'nin altında belediye tarafından tahsis edilen 60 metrekarelik atölyede 4 usta gözetiminde 12 kursiyer tarafından üretim yapılıyor.

Eğitmen Rıdvan Ertaş, 15 yıl önce aldığı eğitim doğrultusunda şimdi öğrencilere şal şapik kumaşının üretimi konusunda destek sunduğunu söyledi.

Ertaş, Uşak ve Konya'dan aldıkları ipliğin yüzde 100 hayvansal tiftikten oluştuğunu vurguladı.

Bu sayede daha ince kumaşlar dokuduklarına işaret eden Ertaş, 12 metre uzunlukta 35 santimetre enindeki kumaşı bir hafta 10 gün içinde hazırladıklarını aktardı.

Halk Eğitim Merkezi ve belediyenin talep ettiği ceketlik kumaşın, yaklaşık 3 bin liraya satıldığına dikkati çeken Ertaş, "Şal şapik yöresel kıyafetimiz. 15-16 metreden oluşuyor ve 4 bin 500 liraya satılıyor." dedi.

Kentin kültürünü yansıtacak tek sanatın şal şapik kumaşı olduğuna dikkati çeken Ertaş, son yıllarda kaybolmaya yüz tutan bu tarihi mirasa sahip çıkan Şırnak Belediyesine minnettar olduklarını dile getirdi.

Usta öğretici Ahmet Batmaz, 2004 yılında şal şapik kumaşının yapımını öğrendiğini anlatarak, iş yerini kapatması dolayısıyla belediye bünyesinde açılan atölyede öğrencilere tecrübelerini aktardığını belirtti.

"Böyle bir atölyenin külfetli olduğu için devlet desteğiyle yapılması gerekiyordu. Belediyemiz sahip çıkarak tekrar kültürümüzü yaşatmak adına atölyemizi açtı." diyen Batmaz, yörenin kültürünü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"Kültürümüzü yaşatıp onunla var olmak istiyoruz"

Giysi tercihinde şal şapik kumaşını tercih eden vatandaşlardan Mahmut Babat, bu kumaşı işleyen ustaların hayatını kaybetmesiyle kültürü yaşatacak insanların sayısının da azaldığını dile getirdi.

Babat, belediyenin böyle bir projeye sahip çıkmasını takdirle karşıladığını ifade ederek, "Bir takım kıyafeti 6-7 bin lira ödeyerek Irak'tan getiriyorduk. Şimdi belediyenin bu kültüre sahip çıkarak maliyeti yarıya indirmesi gerçekten büyük bir hizmet. Kültürümüzü yaşatıp onunla var olmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.