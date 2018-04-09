Sakura Çiçeklerinin Altında Anıldılar

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde (NGBB), Türk- Japon dostluğunun şerefine sakuraların (çok güzel çiçekleri olan bir tür kiraz ağacı) altında düzenlenen geleneksel "Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni" 9. kez gerçekleştirildi.