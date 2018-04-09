Sakura Çiçeklerinin Altında Anıldılar

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde (NGBB), Türk-Japon dostluğunun şerefine sakuraların (çok güzel çiçekleri olan bir tür kiraz ağacı) altında düzenlenen geleneksel "Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni" 9. kez gerçekleştirildi.

Sakura Çiçeklerinin Altında Anıldılar

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde (NGBB), Türk- Japon dostluğunun şerefine sakuraların (çok güzel çiçekleri olan bir tür kiraz ağacı) altında düzenlenen geleneksel "Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni" 9. kez gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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