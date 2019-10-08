SAKTİM ekiplerinden afet bilinci eğitimi

08.10.2019 16:49

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), öğrencilere afet bilinci eğitimi verdi.



Akyazı ilçesinde çeşitli okullarda verilen eğitimde öğrencilere afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. Afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri gösterildi. Eğitim sonrasında Madanoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte tatbikat yapıldı. Deprem ve yangın riskine dikkat çekilerek yapılan tatbikatta, senaryo gereği sarsıntının olması ile en alt katta yangın çıktığı belirtildi ve herkes dışarıya çıkarılıp sayım yapıldı. Senaryo gereği içeride bir öğrencinin kaldığı belirlendi, SAKTİM ekibinin öğrenciyi çıkartmasının ardından ilk yardım yapıldı., - SAKARYA

Kaynak: İHA