Saksonya ve Brandenburg eyalet seçimlerinde ırkçılar oylarını arttırdı

02.09.2019 09:28

Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde ırkçılar oylarını artırırken, Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oy kaybı yaşadı.



Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde halk eyalet meclislerini belirlemek için sandık başında gitti. Irkçıların oylarını artırdığı eyalet seçimlerinde ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Saksonya eyaletinde oylarını yüzde 17,7 oranında arttırarak yüzde 27,5 oranına çıkardı. Saksonya'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Partisi Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) 6,3 oranında oy kaybı yaşayarak oyları 33,1 oranına geriledi.



Brandenburg eyaletinde ise ırkçı Almanya için Alternatif Parti AfD oylarını 10,5 oranında arttırarak yüzde 22,7 oranına çıkararak önemli bir başarı elde etti. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU ise Brandenburg eyaletinde de 7,7 oranında oy kaybedip, 15,3 oranına gerileyerek eyalette üçüncü parti oldu. Eyaletin en güçlü partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) de 4,7 oranında oy kaybı yaşayarak 27,2 oranına geriledi.



Brandenburg eyaletinde 2 milyon 100 bin, Saksonya'da ise yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Brandenburg'da 11, Saksonya'da 19 parti seçime katılıyor. Saksonya'da oy kullanmak için en az 18 Brandenburg'da ise en az 16 yaşında olmak gerekiyor.



Saksonya eyalet seçimlerinde halkın yüzde 65'i sandığa giderken,sandığa katılımda bir önceki seçime oranla yüzde 15,9 oranında artış kaydedildi.



Brandenburg eyaletinde ise yüzde 59 oranında seçmenin sandığa gittiği, bu oranın bir önceki seçime nazaran yüzde 1 arttığı belirlendi. - BERLİN

Kaynak: İHA