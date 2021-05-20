Saksılarda uyuşturucu yetiştiren yabancı uyruklu şahsa suçüstü

- Saksılarda uyuşturucu yetiştiren yabancı uyruklu şahsa suçüstü Yalova'da ikametinin terasında çiçek saksıları içerisinde uyuşturucu yetiştiren Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

- Saksılarda uyuşturucu yetiştiren yabancı uyruklu şahsa suçüstü

YALOVA - Yalova'da ikametinin terasında çiçek saksıları içerisinde uyuşturucu yetiştiren Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda Afgan uyruklu A.A.'yı takibe aldı. Ekipler, şüphelinin evinin terasında uyuşturucu ürettiği bilgisini üzerine Dere Mahallesi üzerindeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyon ilgili paylaşılan görüntüde ikametin birinci katında aramalarını tamamlayan ekipler, ikinci katın teras bölümünde saksılar içerisinde yetiştirilmiş Hint keneviri ile karşılaştı. Narkotik köpeği "Venüs"ün de desteğiyle teras bölümünde yapılan detaylı aramalarda ise, çekyat ve dolaplar içerisinde kurutularak içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Aramalarda saksılar içerisine kenevir ekili olduğu ve saksılardan hasat edilen 3 ayrı gazeteye sarılı 10 gram kubar esrar ile hasada hazır 2 kenevir ele geçirildi. Olay ile ilgili yabancı uyruklu A.A. hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal