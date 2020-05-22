Saksılarda Hint keneviri yetiştirmişler
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin balkonunda saksılara ekili 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.
22.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:30
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin balkonunda saksılara ekili 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samandağ Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 3 katlı bir binanın üst katında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin balkonundaki saksılarda, boyları 5 ila 50 santimetreye ulaşan Hint keneviriyle karşılaştı.
Ekipler, 167 kök Hint kenevirini söküp binada ikamet eden B.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA