Saksılara ekili kenevirler ele geçirildi
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Saksılara ekili kenevirler ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 farklı noktada saksılarda kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda saksılar içinde boyları 10-50 santimetre olan toplam 406 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Saksılara ekili kenevirler ele geçirildi
04.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:41

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 farklı noktada saksılarda kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda saksılar içinde boyları 10-50 santimetre olan toplam 406 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Sultançakalazmağı mevki'i ve Kale Mahallesi Değirmendere mevki'inde izinsiz kenevir ekimi yapıldığı istihbaratının alınmasının ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Sultançakalazmağı mevki'inde 2 şüphelinin Gediz Nehri kenarındaki tarlada bulunan baraka çevresinde yapılan kontrollerde üç ayrı noktada saksılara ekili halde boyları 10-50 santimetre aralığında toplam 344 kök kenevir bitkisi bulunarak el konuldu ve iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesi Kale Mahallesi Değirmendere mevki'inde de bir şahsa ait evin bahçesinde yapılan kontrolde saksılara ekili halde boyları 10-50 santimetre aralığında 62 kök kenevir bitkisi tespit edilerek kenevir bitkilerine el konuldu. Şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ele geçirilen kenevirler numune alımının ardından yakılarak imha edildi. Yeniharmandalı Mahallesinde gözaltına alınan iki şüpheli "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan bugün adli makamlara sevk edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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