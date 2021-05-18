Saksıdan kenevir çıktı
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Saksıdan kenevir çıktı

Saksıdan kenevir çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramalarda saksılara ekilmiş vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramalarda saksılara ekilmiş vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 2 ayrı saksı içerisinde ekili vaziyette yaklaşık 20 santimetre boyunda 2 kök Hint Keneviri Bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan A.B. isimli şahıs hakkında 2313 sayılı kanun hükümlerince gerekli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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