Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar - Haber
Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Haber

Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar

Mersin'in Silifke ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

23.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:14
Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar

Mersin'in Silifke ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'nin kırsal bölgesinde, özel olarak hazırladıkları plastik kovalarda uyuşturucu madde elde etmek amacıyla Hint keneviri bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde ekimi yapılmış 15 kök kenevir bitkisi

ile 7 gram toz esrar elde edilirken, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde, naylona sarılı halde 15 gram toz esrar ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı Haber
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı
Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim virüs bulaştı Haber
Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim virüs bulaştı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haber
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haber
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Zeydan Karalar
Magazin Emrah Cem Yılmaz Aslı Enver Hande Yener
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Loris Karius Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Saksıda uyuşturucu yetiştirirken yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:47:14. #1.15#
title