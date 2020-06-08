Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da evinin bahçesinde ve ormanlık alanda saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
08.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:07

Kütahya'da evinin bahçesinde ve ormanlık alanda saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumarı Mahallesi yakınlarında bulunan Sazak mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu elde edilen bitkiyi yetiştirdiği belirlenen Talat U.'yu takibe alan ekipler, şüphelinin ormanlık alanda saksı içinde yetiştirdiği kenevirleri otomobil ile Hamidiye Mahallesi'ndeki eve getirdiği sırada operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada saksılar içinde ekili 185 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Leyla Güven Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 19:14:14. #1.14#
title