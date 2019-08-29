Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı
İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.
Tire Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtuluş Mahallesi'nde F.K. ve eşi A.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada balkondaki saksıda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alnan çiftten A.K'nin ifadesinde kenevirleri çiçek sandığını ve uyuşturucu olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.
Sökülen Hint kenevirleri imha edildi.