Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.

29.08.2019 19:02
Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.

Tire Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtuluş Mahallesi'nde F.K. ve eşi A.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada balkondaki saksıda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alnan çiftten A.K'nin ifadesinde kenevirleri çiçek sandığını ve uyuşturucu olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.

Sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

Kaynak: AA
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