Saksıda ektiği Hint kenevirleri ile yakalandı

06.09.2019 14:18

İZMİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde JANDARMA ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesinde saksılarda ekili vaziyette 128 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Hatundere Mahallesi bulunan bir eve gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette yaklaşık 128 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri yetiştirdiği belirtilen Ş.D, yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken yakalanan şahıs hakkında da içmek ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA