Saksıda çiçek değil kumru açtı
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Saksıda çiçek değil kumru açtı

23.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:23
Saksıda çiçek değil kumru açtı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir çift kumru, Rukiye Tezcan'ın evinin balkonundaki çiçek saksısına yuva yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir çift kumru, Rukiye Tezcan'ın evinin balkonundaki çiçek saksısına yuva yaptı. "Bizim saksımızın çiçeği de bu" diyen Tezcan, iki yumurtasının üstüne kuluçkaya yatan kumruya gözü gibi bakıyor.

Bir süre önce İskele Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki evin balkonunda çiçek saksısının içine bir çift kumru kuşu yuva yaptı. Evde kızı ile birlikte yaşayan Rukiye Tezcan, evlerine misafir olan kumruyu görünce çok sevindi. İki yumurtanın üstünde kuluçkaya yatan kuşa her gün yem ve su bırakan Tezcan, kuşu rahatsız etmemeye özen gösteriyor.

"Bizim saksımızın çiçeği de bu" diyen Tezcan, "Bize misafir geldi. Yumurtaları var, çıkmalarını bekliyoruz. Kuşlarımız büyüdüğü zaman artık, uçar mı kalır mı bilmiyorum. Biz onu besliyoruz, yem ve su veriyoruz. Karnını doyuruyoruz, hiç rahatsız etmiyoruz. Çiçeği bile sulamıyoruz, kurursa kurusun. Onun canı daha önemli" diye konuştu. - MUĞLA

Saksıda çiçek değil kumru açtı
Saksıda çiçek değil kumru açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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