Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı - Haberler
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Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent kayak merkezinde yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent kayak merkezinde yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 7 sivil vatandaş çatının altında kaldı. Vatandaşlar bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilecekleri bildirildi. - ANTALYA

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

Saklıkent'teki çatı çöktü: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Konyaaltı, Antalya, kar, 3. Sayfa, Haber

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