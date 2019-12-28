Saklıkent'te JAK timi hazır

28.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:50

Antalya'da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Saklıkent'te kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, arızalanan telesiyej üzerinde mahsur kalan vatandaşları, makara sistemi kurarak, emniyetli bir şekilde kurtardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA