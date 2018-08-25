Saklıkent Kanyonu'na Bayram Boyunca İlgi Yoğun Oldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili için Fethiye ve Seydikemer'e gelen tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent'i, 4 günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Saklıkent, Kurban Bayramı'nda da yerli turistlerin ilgisini çekti. Muğla- Antalya sınırında yer alan ve Fethiye ilçesine 34 kilometre mesafede bulunan Saklıkent, içinden akan soğuk suyuyla insanların tercihi oluyor. Sıcaklığı 5 derece olan sudan geçen turistler, 18 kilometre uzunluğundaki kanyonu keşfedebiliyor. Yüksekliği 100 metreyi bulan dağların arasında yürüyenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcağa karşı klima ortamına girmiş gibi oluyor. Büyük bölümü güneş görmeyen kanyona gelen ziyaretçiler, içinden akan suda yürümekten büyük keyif alıyor. Kanyona girmek isteyen tatilciler, gişelerde izdihama neden olurken, içeriye girişler yoğunluk nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.

Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili Yakup Otgöz, "Dünyanın en güzel kanyonu için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda yaptığımız tanıtımların etkisini görüyoruz. Bayram tatili başladığı günden bugüne 50 bini aşan ziyaretçi tespit edildi. Saklıkent kanyonunu bu yıl 500 bini aşkın tatilcinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Tüm ziyaretçilerimize tatil için Saklıkent'i seçtiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

- Muğla