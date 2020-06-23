Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarına iskele yapılıyor Baskil ilçesine bağlı Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında kullanılmak üzere iki iskele yapılıyor.

Baskil ilçesine bağlı Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında kullanılmak üzere iki iskele yapılıyor.

İskele yapımını inceleyen Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçenin Höyük köyünde ve Saklıkapı kanyonunun girişinde olmak üzere 2 yüzer iskele yapımına başlandığını söyledi.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılması planlanacak turlarla ulaşımın kolayca sağlanacağını kaydeden Murat, şöyle konuştu:

"Her iki kanyonuna yakın yapılan iskele çalışması neticesinde turizmin canlanması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Teknik alt yapısı İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen iskelenin uzunluğu 36 metredir. İskelenin kara bağlantısı makaralı çelik hatlarla yapılacağından su seviyesinin düşmesi veya yükselmesi durumunda iskeleyi hareket ettirmek mümkün olacak. İskele çalışması iki hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor."

Kaynak: AA