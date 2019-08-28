"Saklı Şelale" turizme kazandırılıyor

28.08.2019 18:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni keşfedildiği için "Saklı Şelale" adı verilen ören yeri, turizme kazandırılıyor.

İlçenin Koramşalı Mahallesi'ndeki bir vadide 2 yıl önce bulunan şelale için Erdemli Belediyesince çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri, görsel şölen sunan ören yerine ulaşımı kolaylaştırmak için vadi içerisinde 100 metre uzunluğunda demir yürüyüş yolu inşa etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saklı Şelale yeni bilinen ve ilk defa gün yüzüne çıkarılan bir yer. Bu yıl doğa gezginlerinin de yürüyüş parkuru içerisinde yer alan şelaleye ulaşım artık daha da kolaylaştı." dedi.

Şelaleyi turizme kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Tollu, ulaşımı daha da kolaylaştıracak yol çalışması ile otopark ve çevre düzenlemelerinin planlandığını aktardı.

Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt da yapılan çalışmaları yörenin tanıtımı açısından önemli bulduklarını söyledi.

Bölgede sık sık geziler düzenleyen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Erçelik de şelaleye daha önce yaşlıların ve çocukların giremediğini belirterek yürüyüş yolundan sonra ulaşımın daha da kolaylaştığını dile getirdi.

Şelaleyi ilk kez gezme fırsatı bulan çok sayıda kişi de bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA