Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Saklı koyda gizi saklı denize girdiler Gençler 10 km'lik yolu denize girmek için yürüdü Sokağa çıktıkları andan itibaren tüm kuralları çiğnediler Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren 15-20 yaş arası gençler 10 km'lik yolu denize girmek için yürüdüler.

Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

Gençler 10 km'lik yolu denize girmek için yürüdü

Sokağa çıktıkları andan itibaren tüm kuralları çiğnediler

MUĞLA - Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren 15-20 yaş arası gençler 10 km'lik yolu denize girmek için yürüdüler. Korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirlerin hiç birine uymayan gençler, sosyal mesafe kuralını çiğnedi, maske takmadı, guruplar halinde denize girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma izni nedeniyle 15-20 yaş arasındaki gençler 11.00 itibariyle sokağa çıktı. Sokak ve caddelerde gruplar halinde gezinti yapan gençler, Bodrum'un tadını çıkardı. Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin oldukça mutlu oldukları görüldü.

Saklı koylara akın ettiler

Bazı gençler ise Bodrum'un saklı koylarına giderek denize girdi. Bitez sahilinden 10 kilometrelik orman yolunda yürüyen gençler akvaryum koyuna ulaştı. Kayaların üzerinde, sahilde denize giren gençler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Bazı gençlerin ise çadır kurduğu görüldü. Karadan polis ekipleri denizde sahil güvenlik ekipleri denize giren gençleri uyardı. Guruplar halinde denize giren gençler sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlendi.

Kaynak: İHA