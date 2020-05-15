"Saklı cennet" ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor
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"Saklı cennet" ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan ve son dönemde yapılan projelerle gezilebilir hale getirilen Sarıkaya Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erdikten sonra ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor.

15.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:12

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan ve son dönemde yapılan projelerle gezilebilir hale getirilen Sarıkaya Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erdikten sonra ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından birinci derecede sit alanı olarak tescillenen, Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağara olan ve bölgede "saklı cennet" olarak bilinen Sarıkaya Mağarası, son dönemde yapılan yatırımlarla turizme kazandırıldı.

Batı Karadeniz Bölümü'nün en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtı ve içinde barındırdığı şelaleleri ile görenleri büyülüyor.

Toplam uzunluğu 717 metre olan mağara, yapılan metal merdivenler ve korkuluklarla tamamen gezilebilir hale getirildi.

Fosiller, damla taşlar, şelale, küçük bir kanyon ve vadiyi içinde barındıran mağaranın gerçekleştirilen projeyle altyapısı iyileştirildi.

Yürüyüş yolları ve aydınlatma çalışmalarının bitirilmesiyle mağara, Kovid-19 tedbirlerinin sona ermesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

"Çalışmalar tamamlandı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkaya Mağarası'nın Türkiye'nin en önemli mağaralarından biri olduğunu söyledi.

Mağaranın genel özelliklerinden bahseden Taştan, "Mağaranın ışıklandırma sistemleri yenilendi. Ayrıca dışarıya kamelyalar yapılıyor. Mağaramızın merdiven çalışmaları bitti. İnşallah yakında peyzaj çalışmaları da tamamlanacak. Kışın içine girdiğinizde ılık bir hava, yazın ise klima etkisi oluşturuyor. Koronavirüs sonrası bütün misafirlerimizi güzel, serin, içinde deresi ve şelaleleri olan ülkemizin ve dünyanın sayılı mağaralarında olan Sarıkaya Mağarası'na bekleriz." diye konuştu.

Mağaranın içinde sarkıt ve dikitleri olan, yaklaşık 50 metre yüksekliğinde kubbe bulunduğunu anlatan Taştan, "İçerisindeki su ve şelaleler 12 ay boyunca mağaraya güzellik katmaktadır. Çalışmalar tamamlandı. Düzce Valiliğimizin de destekleriyle işlerimizi tamamlama şansını elde ettik. İç peyzaj çalışmaları devam ediyor. Peyzaj çalışmaları da en kısa zamanda bitecek inşallah. Tamamlandıktan sonra ziyaretçileri bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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