Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi
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Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | Güncel

Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT...

Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, güzelli ile saklı cennet olarak adlandırılan Şuğul vadisi, Doğal SİT alanı olarak tescillendi.

Sivas'ın eşsiz güzelliklerinden Şuğul vadisi, Türkiye'nin korunacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı. Dar kanyon içerisinden akan turkuaz rengi suyu ile "Saklı cennet" olarak adlandırılan vadi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nitelikli Doğan Koruma alanı olarak tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vadinin Kesin korunacak Hassas alan olarak tescillenmesi için idari sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi
Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi
Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi
Saklı cennet Şuğul Vadisi, doğal SİT alanı olarak tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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