Saklı Cennet "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi
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Saklı Cennet "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | Güncel

- Saklı Cennet "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından...

- Saklı Cennet "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen Şuğul Vadisi geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Nitelikli Doğal Koruma" alanı olarak tescil edilmişti. Şuğul Vadisinin Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi. Saklı Cennet olarak da adlandırılan eşsiz vadi Türkiye'nin korunacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı.

Saklı Cennet 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescillendi
Saklı Cennet 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescillendi
Saklı Cennet 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescillendi
Saklı Cennet 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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