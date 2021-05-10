'SAKLI CENNET' GÜNPINAR ŞELALESİ KISITLAMALARDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

MALATYA'nın Darende ilçesinde, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Günpınar Şelalesi halk arasında bilinen 'Saklı Cennet', bu mevsimlerde yoğun ziyaretçileri olurken, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessizliğe büründü.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Günpınar Şelalesi halk arasında bilinen 'Saklı Cennet', bu mevsimlerde yoğun ziyaretçileri olurken, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessizliğe büründü.

Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle ilkbahar mevsiminde tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. İlkbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlayan bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını barındıran şelale, tarihi ve doğal güzellikleriyle ilkbahar mevsiminde, ziyaretçilerin uğrak olduğu mekanlar arasında yer alırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı