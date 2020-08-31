Saklı cennet 'Ayvacık'
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Saklı cennet 'Ayvacık'

Saklı cennet 'Ayvacık' Eşsiz güzellikteki ilçe havadan görüntülendi Samsun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor.

31.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:25

Saklı cennet 'Ayvacık'

Eşsiz güzellikteki ilçe havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi doğal güzelliği ile hayran bırakıyor. "Saklı cennet" olarak adlandırılan eşsiz güzellikteki ilçe havadan görüntülendi.

20 bin 178 nüfuslu ve 382 kilometrekare yüzölçümü ile Samsun'un en küçük ilçelerinden birisi olan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri ile kendisinde hayran bırakıyor. Ayvacık ilçesinde bulunan vatandaşlardan alınan bilgiye göre korona virüs döneminin başlarında ilçeye gelen turist sayısı azalmış olsa da normalleşme dönemi ile ilçe yeniden canlanmaya başladı.

Yeşilırmak Nehri üzerine kurulu olan Ayvacık, Hasan ve Suat Uğurlu Barajı Gölleri ve doyumsuz manzarasıyla insanları cezbediyor. Baraj gölünde Büyükşehir Belediyesine ait gemi ile turlar düzenleniyor. Mavi ile yeşilin iç içe olduğu ilçenin iki yakasını bir araya getiren köprü, şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Eşsiz güzelliğe sahip ilçe yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Saklı cennet 'Ayvacık'

Kaynak: İHA

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