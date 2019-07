Saklı cennet; 'Aşıklar Şelalesi'

RİZE'nin İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi, debisi ve düzgün bir taştan akan suyuyla görsel sunuyor. Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptığı şelalenin turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Turizm İşletmecisi Kasım Ekşi şelale ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şelale yürüyüş yolları ve yapılacak çevre düzenlemesi ile ziyarete açılacak.

İkizdere'nin Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "İkizdere Vadisi dünyanın en güzel vadilerinden bir tanesidir. Aşıklar şelalesi gibi bölgemizde onlarca şelale var. Şehir merkezimizde Manle şelalesi de çok güzel bir şelale. Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri geldiler, buralarda incelemelerde bulundular. Burası Faso şelalesi diye de bilinen Aşıklar şelalesidir. Çok güzel bir lokasyonda bulunuyor. Denizden bin 70 metre yükseklikte bir şelale. İkizdere merkezden 2, Ridos Temal tesislerinden ise 1 kilometre yukarıda. Yeşil Yol üzerinde bulunan bir şelale. 500 metre içeride bir yerde olması ve patika yolunun düzgün olmamasından dolayı çok ziyaret edilmiyor. Bugün yapılan bu çalışma ile burayı turizme açmayı planlıyoruz" dedi.

'BÖLGEMİZ DOĞAL BİR CENNET'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, bölgeye incelemeler yapmaya geldiklerini belirterek, "İkizdere Vadisindeki saklı turizm destinasyonlarını ziyaret ederek turizme açmayı planlıyoruz. Gerekli raporlar ve çalışmalarımızı yapacağız. Gerçekten bölgemiz doğal bir cennet. İkizdere'de bu konuda keşfedilememiş bir cennet vadi. Buraları halkımızın ziyaretine açmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'HER GEÇEN GÜN TURİST SAYISI ARTIYOR'

Turizm işletmecisi Kasım Ekşi ise, İkizdere'nin bilinmeyen güzelliklerinin çok fazla olduğunu belirterek, "İnsanlar buralara geldiklerinde 'daha önce neden gelip görmedik' diyorlar. Ayder Yaylası ve Uzungöl'ün ardından İkizdere Vadisi de turizmde harekete geçmek istiyor. Her geçen gün bölgede ki turist sayısı artıyor. Çok güzel yaylalarımız, şelalelerimiz, doğal güzelliklerimiz var. İnsanları bu bölgeye bekliyoruz" dedi.



Kaynak: DHA

- Rize