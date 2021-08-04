Saklı cennet 'Acarlar Longozunu' besleyen derelerde balık ölümleri çoğaldı
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Saklı cennet 'Acarlar Longozunu' besleyen derelerde balık ölümleri çoğaldı

Saklı cennet 'Acarlar Longozunu' besleyen derelerde balık ölümleri çoğaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Acarlar Longozuna dökülen derelerin kirlilik seviyesi arttı.

Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Acarlar Longozuna dökülen derelerin kirlilik seviyesi arttı. Bu doğrultuda derelerde yaşayan balık ölümleri çoğaldı.

Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu ilçelerinde yer alan Türkiye'nin en büyük longoz ormanı Acarlar Longozunu besleyen derelerin kirlilik seviyesi yükseldi. Bu doğrultuda Kulaklı ve İmamlar mahallesi yanından geçen derede, oluşan kirlilikten dolayı balık ölümleri çoğaldı. Bölgede yaşayan vatandaş ise ölü balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İmamlar Mahallesinde yaşayan Mehmet Kartal isimli vatandaş, derenin kirliliğinden dolayı balıkların öldüğünü, her sene bu durumla karşılaştıklarını belirtti. Kartal, balık ölümlerinin olduğu derenin Acarlar Longozunu beslediğini aktardı.

(Murat Hazer/İHA)

Saklı cennet 'Acarlar Longozunu' besleyen derelerde balık ölümleri çoğaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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