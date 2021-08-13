Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi
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Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği tespit edilerek Kocaeli'de saklandığı evde yakalanan kadın terörist adliyeye sevk edildi.

Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği tespit edilerek Kocaeli'de saklandığı evde yakalanan kadın terörist adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen N.W.M. isimli kadın teröristin Suriye'den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul'da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan N.W.M.'nin Kocaeli ve İstanbul'daki farklı adreslerde saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından İzmit'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.W.M.'nin saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan N.W.M., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi
Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi
Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi
Saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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