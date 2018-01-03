Saklandığı Çatıda Yakalanan Fetö Zanlısı Öğretmen Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve örgütün çeşitli birimlerinde görev yaptığı ileri sürülen öğretmen, saklandığı çatı katındaki havalandırma boşluğunda yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'büyük bölge talebe mesulü', 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşturulan örgüt evlerinde sorumlu ve askeri okullara öğrenci yetiştirip asker abiliği görevini yaptığı iddia edilen kimya öğretmeni 29 yaşındaki M.Ş.A.'ya operasyon düzenledi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen M.Ş.A.'nın Samsun'un Atakum ilçesinde kaldığı örgütün gaybubet evine yapılan operasyonda, M.Ş.A.'nın yangın merdiveninden kaçarak çatıya çıkıp buradan da havalandırma boşluğunda saklandığı ve burada yakalandığı öğrenildi.



TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.Ş.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş.A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN