Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı Karabük'te 4 katlı inşaatta saklambaç oynadığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te 4 katlı inşaatta saklambaç oynadığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009. No'lu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta meydana geldi. Ramazan Başkaya isimli çocuk arkadaşları ile saklambaç oynadığı sırada karanlıkta dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Kanlar içerisinde kalan Başkaya'yı gören arkadaşları ailelerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı