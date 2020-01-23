Saklama kaplarından 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı

23.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:31

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki saklama kaplarının içerisinde 1,5 milyon TL değerinde 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 22 Ocak'ta İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi'nde yapılan devriye görevi sırasında bir kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. 13 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan 2 adet poşet içerisindeki 22 adet saklama kabının içinde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 22 paket halinde toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA