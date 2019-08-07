Sakız yutan kuşu vatandaşlar kurtardı

07.08.2019 09:27

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sokağa atılan bir sakızı yutmak isteyen ancak boğazına yapıştığı için ölümle burun buruna gelen güvercin, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından hayata döndürüldü.

Yere atılan sakızlar, çevre kirliliğinin yanı sıra hayvanlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Sakızları yemeye kalkan kuşlar gagalarını bir daha açmalarına imkan vermeyen sakız yüzünden havasızlık, açlık ve susuzluktan ölüyorlar. Buna bir örnek de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. Yere atılan sakızı yemek isteyen güvercin, sakızın gaga ve boğazına yapışması nedeniyle boğulma aşamasına geldi. Yerde çırpınmaya başlayan güvercin vatandaşlar tarafından alınarak Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından hayvana müdahale edildi. Kuşun gagasına ve boğazına yapışan sakız temizlenerek hayvanın hayatı kurtarıldı. Kuş daha sonra doğaya bırakıldı. Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri tarafından yapılan uyarıda ise, "Lütfen sakızları özellikle yaz aylarında yerlere atmayın. Kuşlar onu yiyecek sanarak yutmak istiyorlar. Eriyen sakızlar ise kuşların gaga ve boğazlarına yapışarak onların ölümlerine neden olabiliyor" denildi. - YALOVA

Kaynak: İHA