Sakız üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor
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Sakız üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor

İZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bu yıl 20 bin sakız ağacı üretimi için tohum ekimi yapıldığını, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Sakız üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor
19.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:13

İZMİR Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bu yıl 20 bin sakız ağacı üretimi için tohum ekimi yapıldığını, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmasının tamamlandığını söyledi. Derince, dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yaygınlaştırılmasına çalıştıklarını söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince tarafından yapılan açıklamada, sakız üretiminin Türkiye'de yaygınlaştırılması için geniş kapsamlı çalışma yapıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sakız konusuna önem verdiğini e çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Derince, sakız ağacının tohumdan yetişmediğini, bu nedenle fidan üretiminin daldırma, havai köklendirme ya da aşı ile gerçekleştirildiğini, Torbalı Orman Fidanlığı'nın da bu çalışmalarda çok önemli bir üs olduğunu kaydetti.

Son 5 yıldır Torbalı Orman Fidanlığı'nda 90 bin adet Pistacia Atlantica (sakız ağacı) fidanı üretip, ormanlık alanlara dikilmek üzere gönderildiğini ifade eden Derince, şunları kaydetti: "Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017 yılından beri aşı çalışmalarını yapmaktayız. 2017 ve 2018 yılında toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye diktik. Torbalı Orman Fidanlığımızda, 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet Pistacia Atlantica üretimi için tohum ekimleri yapılmış olup, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmaları tamamlanmış ve üretilen bu değerler 2020 sonbahar döneminde toprakla buluşturulmayı beklemektedirler." Açıklamada, ayrıca yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kilosu yüzlerce Euro'ya alıcı bulan sakızın salgılandığı ağaca halk arasında 'altın damlayan ağaç' denildiği, ağacın Yunanistan'ın tekelinden çıkarılıp Türkiye'de de yaygınlaşarak, üretiminin çoğalması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmaların en önemli merkezinin Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde yer alan Çeşme ve Urla bölgeleri olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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