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Sakız üretimi artık Yunanistan'ın elinden alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2014 yılında başlatılan ve İzmir'de, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen 'Sakız Eylem Planı' kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması yaptı.

Sakız üretimi artık Yunanistan'ın elinden alınıyor
19.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:37

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2014 yılında başlatılan ve İzmir'de, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen 'Sakız Eylem Planı' kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince yaptığı açıklamada, dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yeniden canlandırılması amacıyla aralıksız çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen 'Sakız Eylem Planı' kapsamında 2014 yılından bu tarafa çalışmalar yürütüyor. Eylem planı kapsamında ise 800 dekar dev bir alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Sakız ağacının Yunanistan'ın tekelinden çıkarılıp Türkiye'de de yaygınlaşarak üretiminin çoğalması hedeflenirken, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, görev alanı içinde yer alan Çeşme ve Urla bölgelerinde hassasiyetle çalışma yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, sakız konusunda çalışmaları yakından takip ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derince, sakız ağacının tohumdan yetişmemesi nedeniyle fidan üretimi daldırma, havai köklendirme yada aşı ile gerçekleştirildiğini, Torbalı Orman Fidanlığının da bu çalışmalarda çok önemli bir üs olduğunu kaydetti. Derince,dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yeniden canlandırılması amacıyla aralıksız çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"2017 ve 2018 yılında toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik"

Son 5 yıldır Torbalı Orman Fidanlığında 90 bin adet Pistacia Atlantica (sakız ağacı) fidanı üretip, ormanlık alanlara dikilmek üzere gönderildiğini ifade eden Derince, şunları kaydetti:

"Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017 yılından beri aşı çalışmalarını yapmaktayız. 2017 ve 2018 yılında toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye diktik. Torbalı Orman Fidanlığımızda 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet Pistacia Atlantica üretimi için tohum ekimleri yapılmış olup, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmaları tamamlanmış ve üretilen bu değerler 2020 sonbahar döneminde toprakla buluşturmayı beklemektedirler." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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