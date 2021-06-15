Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış

Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada sakız kutusu içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada sakız kutusu içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınkum Mahallesinde bulunan ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada, 7 parça halinde toplam daralı ağırlığı 140,5 gram esrar maddesi, metal sakız kutusu içerisinde daralı 40,45 gram metamfetamin maddesi, bir miktar kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. T.T. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar
Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar
4 gündür kayıp olan gencin çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
4 gündür kayıp olan gencin çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Seren Serengil Burak Yamantürk
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakız kutusuna uyuşturucu saklamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:40:02. #1.13#

title