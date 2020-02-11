Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor
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Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor

İngiliz sanatçı Ben Wilson 15 yıldır ülkesinin başkenti Londra'da yere atılan sakızları boyuyor. Wilson, yere yapışmış sakızları boyamanın bir çeşit "çevresel sanat" olduğunu söylüyor.

11.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00
Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor

İngiliz sanatçı Ben Wilson 15 yıldır ülkesinin başkenti 'da yere atılan sakızları boyuyor. Wilson, yere yapışmış sakızları boyamanın bir çeşit "çevresel sanat" olduğunu söylüyor.


Kariyerine ahşap heykeller yaparak başlayan 57 yaşındaki sanatçı, "Yarattığımız çöplerin kalitesini ve insanoğlunun doğa üzerinde sahip olabileceği etkiyi görmek üzücü. O yüzden doğadan gelen şeylerden bir şey yaratmayı doğaya bir şey empoze etmekten daha iyi buluyorum." diyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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