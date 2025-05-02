Uzun süredir gündemden düşmeyen 'Şakir Paşa Ailesi' final yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, "Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" dedi. Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor? Şakir Paşa Ailesi neden final yapıyor?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan ' Şakir Paşa Ailesi'nin 15. bölümde ara vereceği belirtilmişti. Dizinin fanları sezon finali beklerken başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ise final haberi geldi.

'CEVAT ŞAKİR' DOĞRULADI

Diziyle ilgili yaşananları T24'e anlatan oyuncuya "Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Çok büyük umutlarla başlayan ama çok büyük şanssızlıklar yaşayan bir dizi oldu. Nasıl bir tecrübe kaldı sende bu işten geriye?" sorusu yöneltildi. Dizide 'Cevat Şakir' karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, verdiği cevapla finali duyurmuş oldu.

"Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk" diyen Üzümoğlu, "Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Geçen ay dizisinin setinde çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan ölmüştü.