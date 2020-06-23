Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
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Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi' Yaz Okulu, bu yıl çevrimiçi ortamda başlıyor. Fotoğraf konusunun işleneceği SSM Yaz Okulu, 29 Haziran - 10 Temmuz ile 13 - 24 Temmuz tarihleri arasında iki ayrı dönemde düzenlenecek.

Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
23.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:06

Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Murat Durusoy tarafından verilecek dersler 9-12 yaş grubu çocuklar için "Fotoğraf Yapmak", 14-17 yaş grubundaki gençler için "Fotoğraf ile Hikâye Anlatımı" başlıklarıyla düzenlenecek.

Fotoğraf ile Hikaye Anlatımı

14-17 yaş grubu için tasarlanan "Fotoğraf ile Hikâye Anlatımı" derslerinde temel bilgilerin yanı sıra fotoğraf serileri yoluyla hikâye kurgulama çalışmaları gerçekleştirilecek. Fotoğraf Tarihi, Fotoğraf Makinaları, Fotoğraf Teknikleri, Fotoğrafta Renk, Fotoğrafta İnsan, Fotoğrafta Duygu ve Fotoğraflarla Hikâye Anlatmak konularında 9 ayrı dersin işleneceği programın katılım bedeli 900 TL.

Fotoğraf Yapmak

9-12 yaş grubu arasındaki çocuklara fotoğraf çekmek ile yapmak arasındaki farkın öğretileceği Fotoğraf Yapmak konulu derslerde ise çeşitli egzersizlerle fotoğrafçılığın temel bilgileri anlatılacak. Fotoğrafta İnsan, Fotoğraf Makinesi, Fotoğrafta Nesne, Fotoğrafla Hikâye Anlatmak konulu 6 dersten oluşan programın katılım bedeli ise 600 TL olacak.

Dersler kayıt yaptıran öğrenciler için Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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