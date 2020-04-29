Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergileri dijitale taşıyor
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Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergileri dijitale taşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) geçmiş sergilerinden zengin içerik seçkilerini dijital kanallarında paylaşmaya başladı.

Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergileri dijitale taşıyor
29.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapalı olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) geçmiş sergilerinden zengin içerik seçkilerini dijital kanallarında paylaşmaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak, 24 Kasım 2005 - 26 Mart 2006'da gerçekleştirilen "Picasso İstanbul'da" sergisinin çevrim içi versiyonu sanatseverlerle buluştu.

Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan ve "digitalSSM" arşiv kaynaklarıyla hazırlanan sergi, SSM'nin web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı aracılığıyla erişime açıldı.

Açık kaldığı süre içinde her yaş grubundan çok sayıda sanatsevere ulaşan "Picasso İstanbul'da" sergisi çevrim içi versiyonu, eserlerin dönemlerine göre ayrıldığı kronolojik bir kurguyla hazırlandı.

Sergi döneminde Paris ve Barselona'daki Picasso müzelerinden, Musee d'art moderne Lille Metropole'den, FABA'dan (Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte) ve aile koleksiyonlarından ödünç alınmış 135 eser, sanatçının her dönemini temsil edecek bir seçkiyle, sergi kataloğundan metinler eşliğinde dijitale taşındı.

Sanatseverler çevrim içi sergide yer alan eserleri, Ferit Edgü'nün "Picasso İstanbul'da" için yazdığı, sanatçının eserlerinin arkasındaki hikayeleri ve sanat tarihsel analizlerini içeren rehberi Müşfik Kenter'in sesinden dinleyebilecek.

Ayrıca, sergi süresince gerçekleştirilen ve Picasso'yla ilgili, dünyanın önde gelen uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı konferans serisine de ulaşılabilecek.

Çevrim içi sergiyle bağlantılı olarak SSM'nin sosyal medya hesapları üzerinden, sanatçının bir kaynak olarak Afrika maskelerine ilgisinin temel alındığı "Kes Yapıştır - Çılgın Maskeler" adlı çocuk atölyesi gerçekleştirilecek.

"Picasso İstanbul'da" için hazırlanan resimli çocuk kitabı "Ben, Picasso" da çevrim içi sergi kapsamında müzenin web sitesinden indirilebilirken, sesli versiyonu da erişime açık olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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