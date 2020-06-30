Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 26. kez sahiplerini buldu Sabancı Vakfının sorumluluğunda 26 yıldır düzenlenen "Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri", 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarına takdim edildi.

Sabancı Vakfının sorumluluğunda 26 yıldır düzenlenen "Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri", 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarına takdim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı'nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı "Eğitim Ödülleri" kapsamında toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasıyla ödüllendirildi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri ve başarı sertifikaları verilirken, okul birincisi Görkem Tezcaner'e 25, ikincisi Simay Aydeniz'e 15 ve üçüncüsü Serenay Yilmaz'a 10 Cumhuriyet altını takdim edildi.

Ödül alan öğrencileri tebrik eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, merhum Sakıp Sabancı'nın iyi bir geleceğin iyi yetişmiş gençlerle mümkün olacağını söyleyip eğitime yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini anlattı.

Merhum Sabancı'nın gençlere sık sık sadece kendileri için değil, Türkiye için de başarılı olmaya mecbur olduklarını hatırlattığını aktaran Safkan, şunları kaydetti:

"Sakıp Sabancı Anadolu Lisemiz başarı sıralamasında Türkiye 8'incisi olması bizi gururlandırıyor. Küresel olarak zor günlerden geçtiğimiz Kovid-19 pandemi döneminde 2019-2020 eğitim-öğretim yılını büyük bir özveri ve başarı ile tamamladığınız için sizi, ailelerinizi ve bu başarınızda büyük katkısı olan öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Hayatınızın bundan sonraki döneminde de bu zorlu süreçte gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinize gönülden inanıyorum."

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 118 öğrenci mezun oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Sakıp Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

Kaynak: AA