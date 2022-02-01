Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda 685 tonluk meyve ve sebze muhafaza edildi

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda, 2021 yılında muhafaza edilen ürün miktarı 685 tonu buldu.

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu'yla Eskişehirli üreticilerin mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca küçük üreticilere belirli bir metrekarelik alana kadar ücretsiz kullanımı sağlanan depo, zirai ürünlerin donma riskine karşı da ürünlerin korunmasını sağlıyor.

Soğuk havalarda da üreticinin yanında

Tesiste, 2021 yılında kıvırcık marul, ıspanak, elma, kuşkonmaz, maydanoz, taze soğan, mor lahana, karnabahar, bakla, enginar, brokoli ve havuç olmak üzere 685 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi. Üreticilere, yükleme ve tasnif noktasında da hizmet verilen Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda; ürünlerin kısa sürede tazeliğini kaybetmeden ya da donmadan vatandaşla buluşması sağlanıyor.

Depodan istifade eden üreticiler ise kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinin karşılığını almalarında büyük katkısı olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR