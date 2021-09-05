Sakine YAPAR hakkın rahmetine kavuşmuştur

Sakine YAPAR hakkın rahmetine kavuşmuştur İlimiz Keçikaya köyü sakinlerinden Merhum Alay YAPAR'ın eşi Osman ve Mustafa YAPAR'ın anneleri Zülfikar YAPAR ve Mehmet ŞİŞMAN'ın kayınvalideleleri Sakine YAPAR hakkın rahametine kavuşmuştur.

Sakine YAPAR hakkın rahmetine kavuşmuştur İlimiz Keçikaya köyü sakinlerinden Merhum Alay YAPAR'ın eşi Osman ve Mustafa YAPAR'ın anneleri Zülfikar YAPAR ve Mehmet ŞİŞMAN'ın kayınvalideleleri Sakine YAPAR hakkın rahametine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Mustafa YAPAR: 0549 822 03 87

05 Eylül 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre