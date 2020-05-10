"Sakin ve uzun nefes alınarak panik atak durumları çözülebilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sakin ve uzun nefes alınarak panik atak durumları çözülebilir"

10.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:18

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda yaşanan sorunların sakin ve uzun nefes alma teknikleriyle çözülebildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda yaşanan sorunların sakin ve uzun nefes alma teknikleriyle çözülebildiğini söyledi.

Öztürk, Diyetisyen Esra Çelakıl'ın sanal ortamda hazırladığı "Nefes ve Sağlımız" yayınında doğru nefes teknikleri ve sağlıklı nefes almanın insan vücuduna etkileriyle ilgili bilgiler verdi.

Öztürk, sağlıklı nefesin burundan alınıp yine burundan verilen nefes şeklinde olduğunu belirterek, sağlıklı nefes almanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir durum olduğunu ifade etti.

Normal bir bireyin dakikada 12-16 kez nefes aldığını anlatan Öztürk, nefesin doğru ve idareli kullanılmasının zaman vücuda yararlı etkiler yaptığını dile getirdi.

Öztürk, panik atak ve stres durumlarında doğru nefes alıp verilerek yaşanan sorunun aşılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda kişi daha sığ ve sık nefes almaya başlıyor. Bu durum daha çok başını döndürüp, nefessiz kalmasına yol açıyor. Böyle durumlarda öncelikle sakin ve yavaş nefes alınması gerekli. Eğer bunu yapamıyorsa bir kese kağıdı ya da torbanın içine nefes alıp vermesi öneriliyor. Birkaç nefesten sonra karbondioksidin artması rahatlatıcı bir etki yapar, damarları ve kalbi gevşetir. Böylelikle o panik atak durumu düzelebilir. Uzun nefesler verip, sakin nefeslerle ve nefesi yavaşlatıp bu durum çözümlenebilir. Tabi panik atağın altında yatan sebeplere bakılmalı. Bu konuda uzman bir psikologa danışılabilir."

Günlük koşuşturma, stres yoğunluğu, hava kirliliği ve burun temizliğinin düzgün yapılmamasının sağlıklı nefes almayı zorlaştırdığını ifade eden Öztürk, bireylerin basit nefes egzersizleriyle nefeslerini dengeleyebileceklerini söyledi.

Nefes egzersizi yaparken omurga dik durumda olması ve dizlerin kalça hizasından aşağıda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Öztürk, "Örneğin bağdaş kurarak oturulabilir. Boyun, çene ve omuzları gevşetip burundan nefes almaları gerekli. Bizim nefes alma organımız burnumuz, ağzımız konuşmak ve yemek yemek için var. Burun havayı temizliyor, ısıtıyor ve burun içindeki partikülleri temizliyor. Burundan süzülen nefes akciğere temiz bir şekilde geçiyor. Her iki burun deliğinin de açık olması çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı: Fikir güzel
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: "Sakin ve uzun nefes alınarak panik atak durumları çözülebilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:25:57. #1.15#
title