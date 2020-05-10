"Sakin ve uzun nefes alınarak panik atak durumları çözülebilir"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda yaşanan sorunların sakin ve uzun nefes alma teknikleriyle çözülebildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda yaşanan sorunların sakin ve uzun nefes alma teknikleriyle çözülebildiğini söyledi.

Öztürk, Diyetisyen Esra Çelakıl'ın sanal ortamda hazırladığı "Nefes ve Sağlımız" yayınında doğru nefes teknikleri ve sağlıklı nefes almanın insan vücuduna etkileriyle ilgili bilgiler verdi.

Öztürk, sağlıklı nefesin burundan alınıp yine burundan verilen nefes şeklinde olduğunu belirterek, sağlıklı nefes almanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir durum olduğunu ifade etti.

Normal bir bireyin dakikada 12-16 kez nefes aldığını anlatan Öztürk, nefesin doğru ve idareli kullanılmasının zaman vücuda yararlı etkiler yaptığını dile getirdi.

Öztürk, panik atak ve stres durumlarında doğru nefes alıp verilerek yaşanan sorunun aşılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Panik atak ve nefes alamama gibi durumlarda kişi daha sığ ve sık nefes almaya başlıyor. Bu durum daha çok başını döndürüp, nefessiz kalmasına yol açıyor. Böyle durumlarda öncelikle sakin ve yavaş nefes alınması gerekli. Eğer bunu yapamıyorsa bir kese kağıdı ya da torbanın içine nefes alıp vermesi öneriliyor. Birkaç nefesten sonra karbondioksidin artması rahatlatıcı bir etki yapar, damarları ve kalbi gevşetir. Böylelikle o panik atak durumu düzelebilir. Uzun nefesler verip, sakin nefeslerle ve nefesi yavaşlatıp bu durum çözümlenebilir. Tabi panik atağın altında yatan sebeplere bakılmalı. Bu konuda uzman bir psikologa danışılabilir."

Günlük koşuşturma, stres yoğunluğu, hava kirliliği ve burun temizliğinin düzgün yapılmamasının sağlıklı nefes almayı zorlaştırdığını ifade eden Öztürk, bireylerin basit nefes egzersizleriyle nefeslerini dengeleyebileceklerini söyledi.

Nefes egzersizi yaparken omurga dik durumda olması ve dizlerin kalça hizasından aşağıda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Öztürk, "Örneğin bağdaş kurarak oturulabilir. Boyun, çene ve omuzları gevşetip burundan nefes almaları gerekli. Bizim nefes alma organımız burnumuz, ağzımız konuşmak ve yemek yemek için var. Burun havayı temizliyor, ısıtıyor ve burun içindeki partikülleri temizliyor. Burundan süzülen nefes akciğere temiz bir şekilde geçiyor. Her iki burun deliğinin de açık olması çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA