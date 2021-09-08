Sakin Şehir Yenipazar'da pideciler üniversite öğrencilerinin dönmesini bekliyor

Aydın'ın 'Sakin Şehir' ünvanlı ve pidesi ile öne çıkan Yenipazar ilçesindeki pideciler, ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar başlayıp öğrencilerin okullarına dönmesini dört gözle bekliyor.

Aydın'ın 'Sakin Şehir' ünvanlı ve pidesi ile öne çıkan Yenipazar ilçesindeki pideciler, ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar başlayıp öğrencilerin okullarına dönmesini dört gözle bekliyor.

2019 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan Korona virüs eğitim-öğretim hayatını da olumsuz etkiledi. Ülkemizde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs nedeniyle bir çok kısıtlamaya hayata geçirilirken, eğitim kurumları da online eğitime geçti. 1 buçuk yıldır online olarak sürdürülen eğitim-öğretimin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında son bulacağı ve yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Herkesin 'bacasız sanayi' olarak kabul ettiği üniversitelerin yüz yüze eğitime açılacağı haberi en çok da esnafları sevindirdi. Sakin şehir ünvanı ve pide çeşitleri ile ön plana çıkan Yenipazar ilçesindeki öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan pideciler de öğrencileri bekliyor.

"Üniversite öğrencileri can suyumuz"

Gelen öğrencileri kendi ailelerinden biri gibi gördüklerini ve sadece müşteri gözüyle bakmadıklarını ifade eden Yenipazarlı pide salonu işletmecisi Ahmet Karayer, "Çok şükür uzun bir aradan sonra ilkokul, ortaokul ve liselerimiz açıldı. Sıra üniversitelere geldi. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimiz yine ilçemizin sokaklarını dolduracaklar. Yapacakları alış-verişlerle esnaflarımızın işlerini de canlandıracaklar. Korona virüs kısıtlamalarından dolayı zor günler yaşasak da Temmuz ayında kısıtlamaların kalkmasına sevindik, işlerimiz hareketlenmeye başladı. Çok şükür şimdi de üniversiteler açılacak. İşlerimizin daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Onlar bizim can suyumuz. Buraya gelen kardeşlerimize sadece müşteri gözüyle bakmıyor, ailemizden biri gibi görüyor ev sahipliği yapıyoruz. Öyle ki zaman içerisinde kurduğumuz dostluklarımız gençlerimiz okullarını bitirip memleketlerine dönseler de devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı