Uzundere ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Sakin Şehir Uzundere Kitap Kafe" projesi hayata geçti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Kadir Tuzcu danışmanlığında ilçe merkezine kurulan ebru atölyesinin açılışı, Uzundere Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Proje danışmanı öğretim üyesi Tuzcu, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal kesimde hayatlarına devam eden örgün öğrenimdeki çocuk ve gençlerin geleneksel Türk el sanatlarının önemli bir kolu olan ebru sanatı ile tanıştırmak olduğunu belirtti.

Çağlayan Bilim Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faris Karahan ise, projenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade ederek, "Baharın gelmesi ile birlikte fidan dikimi, bisiklet turları, imza günleri ve okur-yazar buluşmaları gibi faaliyetlerle Uzundereli gençlerin kitap kafeye ve proje faaliyetlerine ilgilerini çekmeye devam edeceğiz." diye konuştu.