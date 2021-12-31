"Sakin şehir" Taraklı yeni yıla dolu giriyor

SAKARYA (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, misafirlerine tarihi doku ve doğayla yılbaşını karşılama imkanı sunuyor.

Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye ilçedeki tarihi konaklar ve otellerde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1516'da yapılan cami, konaklar, Hisar Tepesi, 7 asırlık çınar ağacı ve termal kaplıcalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, iki gün de olsa sakinlik ve huzur bulmak isteyenlerin Taraklı'yı tercih ettiklerini söyledi.

Oteller ve tarihi konaklarda doluluk yaşandığını aktaran Pilavcı, "İlçemiz önceden sadece yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyordu ama artık 4 mevsim misafirlerini ağırlayabiliyor. Sadece tarihi yapılarıyla değil, doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Taraklı'ya gelen misafirlerimiz, Karagöl Yaylası'na sadece yaz aylarında değil artık kar yağdığında da kamp yapmaya geliyorlar." ifadesini kullandı.

Konak işletmecisi Tuncay Özkan, ilçenin tarihi dokusu, doğası ve sakinliği dolayısıyla yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini kaydetti.

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

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