Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu
Sakin şehir olarak anılan Taraklı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.
19.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:06
Sakin şehir olarak anılan Taraklı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.
Tarihi Osmanlı dönemine dayanan tarihi evleriyle 'Sakin Şehir' ünvanı verilen Taraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar korona virüsünün yayılmasını engellemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldı.
Sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile beraber yerli ve yabancı turistlerin dolaştığı sokaklar bomboş kaldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA