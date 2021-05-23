"Sakin Şehir Taraklı" halkı vakaların düşmesini umut ediyor
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"Sakin Şehir Taraklı" halkı vakaların düşmesini umut ediyor

'Sakin Şehir Taraklı' halkı vakaların düşmesini umut ediyor
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı uygulandığı "Sakin Şehir Taraklı" ilçesinde vatandaşlar, vaka sayılarının hızla düşmesini istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı uygulandığı "Sakin Şehir Taraklı" ilçesinde vatandaşlar, vaka sayılarının hızla düşmesini istiyor.

Hediyelik eşya işi yapan Okan Kuruoğlu, gazetecilere, salgın döneminde evlerinde imalata devam ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelmemeye çalıştıklarını, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiklerini belirten Kuruoğlu, "İşlerimiz kapalı olduğundan dolayı etkilendik ama küçük ilçede olduğumuzdan dolayı kendi kendimize idare ettik. Pandemi sürecinde doğal ürünlerle beslendik. Bahçelerimizde yetişen sebzeler ve kendi yapmış olduğumuz tarhana, makarna ve uğut ile beslendik." dedi.

Konak işletmecisi Tuncay Özkan da Taraklılıların bu süreçte bilinçli hareket ettiğini dile getirerek, "Devletimizin kurallarına riayet ediyoruz. Özellikle maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyorum. İlçemizde doğal ürünler fazla olduğu için kendimize doğal ürünlerle daha iyi bakmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

'Sakin Şehir Taraklı' halkı vakaların düşmesini umut ediyor
'Sakin Şehir Taraklı' halkı vakaların düşmesini umut ediyor
'Sakin Şehir Taraklı' halkı vakaların düşmesini umut ediyor
'Sakin Şehir Taraklı' halkı vakaların düşmesini umut ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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