"Sakin Şehir" Taraklı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Sakin Şehir" Taraklı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

08.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği ve yaz aylarında binlerce ziyaretçi ağırlayan ilçede kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgın sürecinin başından bu yana alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakalarının neredeyse sıfırlandığı yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede, emniyet görevlileri de denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Sakin Şehir" Taraklı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 09:48:36. #1.15#
title