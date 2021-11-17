"Sakin şehir" Taraklı'daki tarihi konaklar restore edilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı ilçesinde bulunan 3 tarihi konağın aslına uygun restore edileceği bildirildi.

İlçedeki Kültür Evi, Fenerli Ev ve Taraklı Belediyesince kamulaştırılan tarihi konakları inceleyen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, gastronomi alanında yeni bir adım attıklarını belirterek, "Taraklı'da tarihi bir binamızı Gastronomi Evi'ne dönüştürerek yaşayan müze konseptiyle ilimizin zengin mutfağının sergileneceği ve kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerin ziyaretçilere sunulacağı bir mekana dönüştürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ilçenin Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları ve yöresel zenginlikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu vurguladı.

2022'nin Taraklı için restorasyon yılı olacağını anlatan Pilavcı, şunları kaydetti:

"Restorasyon projelerinin tamamlanmasının ve onay alınmasının ardından ivedilikle çalışmayı başlatacağız. Kültür Evi, Fenerli Ev ve Hisar Tepesi, ilçemizin en önemli uğrak noktalarından birkaçı. Burada bulunan tescilli 3 binamızı aslına uygun restore ederek yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a, vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. Taraklı'mızın hem bölgeye hem de ülkemize turizm yoluyla katkısı devam edecektir."

Vali Kaldırım'a, 25-26. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da eşlik etti.

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

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